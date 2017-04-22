Победителя велогонки «Джиро д'Италия» во время тренировки сбил грузовик

Итальянский велогонщик Микеле Скарпони, выступающий за команду «Астана» (Казахстан), погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Инцидент произошел в субботу, 22 апреля. Спортсмен проводил тренировку на шоссе в итальянском Филоттрано и был сбит грузовиком. Его водитель не увидел велосипедиста. Скарпони от полученных травм скончался на месте.

Велогонщик был объявлен победителем многодневки «Джиро д'Италия» в 2011 году. Это произошло после того, как испанец Альберто Контадор был дисквалифицирован за употребление допинга. 37-летний спортсмен был женат, у него остались двое сыновей.