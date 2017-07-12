Паралимпиец из ОАЭ погиб на тренировке в Лондоне

Паралимпиец из ОАЭ Абдулла Хайаей, специализирующийся на метании копья, погиб во время тренировке в Лондоне. Об этом сообщает пресс-служба Международного паралимпийского комитета (МПК).

По информации Daily Mail, 36-летний спортсмен был убит металлическим столбом, упавшим во время тренировки. Скорая помощь прибыла на место происшествия мгновенно, но врачи констатировали смерть паралимпийца.

Абдулла Хайаей готовился к чемпионату мира по легкой атлетике, который пройдет в Лондоне с 14 по 23 июля этого года. В память о спортсмене во время церемонии открытия турнира состоится минута молчания.

На Паралимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро Хайаей занял шестое место в метании копья в классе F34 (метание сидя в коляске).