Умер 25-летний футболист сборной Сьерра-Леоне

Голкипер сборной Сьерра-Леоне Альхаджи Дауда Конте скончался в возрасте 25 лет из-за болезни. Об этом сообщает AS.

Вратарь умер в больнице Фритауна. Чем именно болел футболист, не уточняется.

Он получил вызов в сборную в июне. Дауда Конте был исключен из состава национальной команды за день до матча отборочного турнира Кубка африканский наций-2019 со сборной Кении, когда почувствовал резкое недомогание.

Главный тренер сборной Сьерра Леоне Джон Кейстер признался, что команде будет не хватать Дауды Конте: «Он был умным игроком и обладал прекрасными вратарскими навыками. На последней тренировке он выглядел нездоровым, и нам пришлось исключить его из состава. Нам всем будет его не хватать».

Последним клубом 25-летнего голкипера был «Ашанти Голден Бойс Де Сигири» из Гвинеи. До этого он защищал цвета клубов «Ист Энд Лайонс», «Каллон» и «Даймонд Старс».