Умер самый старый ветеран московского «Локомотива»

В Москве скончался старейший ветеран столичного футбольного клуба «Локомотив» — 91-летний Владимир Ивашков. Гражданская панихида состоится 8 июля в храме при Боткинской больнице, пишут dni.ru.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Владимира Михайловича», — говорится в сообщении на сайте железнодорожников.

Ивашков выступал за «Локомотиве» с 1949 по 1954 год, имел звание заслуженного тренера СССР. Специалист возглавлял саратовский «Локомотив» и долгие годы работал в системе сборных команд. Под его руководством в 1966 году юношеская сборная Советского Союза стала чемпионом Европы.