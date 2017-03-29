Умер бывший футболист «Спартака» и ЦСКА Валерий Глушаков

Бывший полузащитник московских «Спартака» и ЦСКА Валерий Глушаков умер на 59-м году жизни. Об этом сообщается на сайте красно-белых.

Глушаков впервые сыграл за «Спартак» в 1977-м. Спустя два года он в составе команды стал чемпионом СССР. За ЦСКА Глушаков выступал с 1980 по 1984 год, а также в сезонах 1988 и 1995 годов. В течение своей карьеры игрок также защищал цвета ростовского СКА, финского «Куусюси», армянского «Котайка».

В составе молодежной сборной СССР он стал победителем чемпионата Европы 1980 года.

Глушаков — дядя нынешнего капитана «Спартака» Дениса Глушакова. Футболист сборной России в своем аккаунте в Instagram отметил, что покойный был для него как отец.

