«Спартак» и «Локомотив» сыграли вничью в чемпионате России

Московские «Спартак» и «Локомотив» сыграли вничью в матче 20-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в субботу, 18 марта, на стадионе Локомотив в Москве и завершилась со счетом 1:1. На 41-й минуте железнодорожники вышли вперед, на 52-й минуте матча Квинси Промес установил окончательный счет.

Ранее 18 марта «Томь» на своем поле обыграла пермский «Амкар» (1:0). Казанский «Рубин» в Екатеринбурге с минимальным счетом 0:1 уступил местному «Уралу».

«Спартак» продолжает лидировать в турнирной таблице РФПЛ с 45 очкам, опережая московский ЦСКА и петербургский «Зенит» на 9 очков. Преследователи красно-белых проведут свои матчи 19 марта. «Локомотив» с 27 очками располагается на 10-й позиции.