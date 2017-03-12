«Спартак» обыграл «Анжи» и упрочил лидерство в чемпионате России

Московский «Спартак» обыграл махачкалинский «Анжи» в матче 19-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась 12 марта на стадионе «Открытие-Арена» в Москве и завершилась победой красно-белых со счетом 1:0. Единственный мяч на 67-й минуте матча забил полузащитник «Спартака» Александр Самедов.

Благодаря этой победе спартаковцы упрочили лидерство в турнирной таблице РФПЛ. После 19 туров «Спартак» имеет в активе 44 очка. У ближайших преследователей — ЦСКА и «Зенита» — по 36 очков.

Ранее 12 марта санкт-петербургская команда в гостях уступила «Амкару» со счетом 0:1. Единственный мяч на 33-й минуте забил Роланд Гиголаев.