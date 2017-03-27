Умер бывший футболист «Зенита» Владимир Казаченок

Бывший футболист «Зенита» Владимир Казаченок скончался в воскресенье, 26 марта, на 65-м году жизни. Об этом сообщается на сайте петербургского клуба.

Казаченок родился 6 сентября 1952 года в Колпино. В составе сине-бело-голубых форвард провел 219 матчей и забил 78 мячей. В 1980 году Казаченок вместе с «Зенитом» стал бронзовым призером чемпионата СССР.

Владимир Казаченок трижды был включен в список 33 лучших футболистов чемпионата страны.

В качестве тренера футболист работал в ленинградском «Динамо», СДЮШОР «Зенит», «Светогорце», «Петротресте», «Химках», «Смене-Зенит» и эстонском «Калеве». С 2014 года он работал директором учебно-тренировочного центра Академии футбольного клуба «Зенит».