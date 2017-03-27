СМИ сообщили о гематомах на теле умершего бывшего футболиста «Зенита» Казаченка

Следственный комитет Санкт-Петербурга начал проверку обстоятельств смерти бывшего футболиста «Зенита» Владимира Казаченка, так как на его теле были обнаружены гематомы. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации источника, повреждения имеют признаки давности. В воскресенье, 26 марта, Казаченок был доставлен в петербургский кардиологический центр имени Алмазова после жалоб на плохое самочувствие. После проведения реанимационных процедур бывший футболист скончался. Ему было 64 года.

В составе сине-бело-голубых форвард провел 219 матчей и забил 78 мячей. В 1980 году нападающий вместе с «Зенитом» стал бронзовым призером чемпионата СССР.

В качестве тренера Казаченок работал в ленинградском «Динамо», петербургских «Смене-Зенит» и «Петротресте», «Светогорце» (Ленинградская область), подмосковных «Химках» и эстонском «Калеве». С 2014 года был директором учебно-тренировочного центра академии «Зенита».