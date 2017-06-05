Бывший футболист «Ньюкасла» умер в 30 лет

Бывший полузащитник «Ньюкасла» и сборной Кот-д’Ивуара Шейк Тиоте, перешедший в китайский клуб «Бейцзин Энтерпрайзес», умер в возрасте 30 лет. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщает Sky Sports.

Футболист потерял сознание на тренировке и был экстренно доставлен в больницу, где врачи констатировали его смерть. Эту информацию подтвердил агент футболиста Эмануэле Палладино. Причина смерти не указывается.

Тиоте выступал за «Ньюкасл» на протяжении семи сезонов с 2010 года. На счету хавбека 139 матчей за английский клуб. В 2017 году он перешел в клуб второго китайского дивизиона «Бейцзин Энтерпрайзес». На счету Тиоте 55 матчей за сборную Кот-д’Ивуара (2009-2017), в которых он забил один мяч.