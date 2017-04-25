В Греции во время матча умер 18-летний баскетболист

Баскетболист греческой команды «Таврос» Вассилис Георгарос умер во время матча одного из низших дивизионов чемпионата страны против «Ионикос». Об этом сообщает Eurohoops.

По ходу четвертой четверти встречи 18-летний спортсмен почувствовал себя плохо и попросил замену. Сидя на скамейке запасных, баскетболист потерял сознание. Тренеры и одноклубники пытались оказать ему первую помощь, после чего вызвали скорую помощь. Врачи констатировали смерть спортсмена. Причины пока не установлены.

15 декабря 2014 года баскетболист молодежной команды московского ЦСКА Руслан Гаглоев скончался в возрасте 17 лет на тренировке. Причиной смерти стала остановка сердца спортсмена. Предсезонное медобследование не выявило у игрока никаких проблем со здоровьем.