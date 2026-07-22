Российская певица обзавелась квартирой в Москве

Певица MONA объявила о покупке квартиры в Москве

Российская певица MONA (настоящее имя — Дарья Кустовская) обзавелась квартирой в Москве. Новостью она поделилась с подписчиками в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артистка опубликовала фото с ключами в руке, сделанном в новом жилье. MONA призналась подписчикам, что покупка квартиры была ее мечтой и она не может поверить в то, что теперь владеет собственной недвижимостью.

«Я не ожидала, что получу такие эмоции не просто от приобретения. Знаете, когда ты с приемщиком приходишь, заверяешь, думаешь, какую кухню поставить... Я очень счастлива. Это была моя мечта, она реализовалась и я даже потом ехала в машине и плакала», — рассказала певица журналистам.

Звезда не стала скрывать, что купила жилье с помощью ипотеки, которую взяла на 30-летний срок. При этом она не стала уточнять, где находится ее квартира, а также сумму сделки.

Ранее певец Дима Билан сообщил, что полностью выплатил кредит за дом мечты в Подмосковье.