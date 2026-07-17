Билан расквитался с кредитом за дом мечты

Билан полностью выплатил кредит за дом мечты в Подмосковье

Певец Дима Билан рассказал, что расквитался с кредитом за дом мечты в Подмосковье в интервью StarHit.

«Пока продавал дома, взял кредит достаточно большой. (...) Немаленький [платеж] каждый месяц. Все-таки все закрыл. И вы знаете — уверен, знаете наверняка абсолютно, — такая плита с меня свалилась тяжелейшая!» — признался артист журналистам. Он добавил, что чувствует себя счастливым, потому что долгие поиски «места своей мечты, силы, атмосферы и легкости» увенчались успехом.

Уточняется, что Билан переехал в новый дом пару месяцев назад. О покупке недвижимости в кредит певец сообщил в конце мая 2026 года. Он отметил, что планирует выращивать на участке помидоры и как можно реже выезжать в Москву.