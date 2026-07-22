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17:11, 22 июля 2026 (обновлено: 17:16, 22 июля 2026)Ценности

Раскрыта стоимость помолвочного кольца новой жены Галустяна

Ювелир Бакатов: Кольцо новой жены актера Галустяна визажистки Киосе стоит 5 млн рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Ювелир Григорий Бакатов раскрыл стоимость помолвочного кольца новой жены юмориста и актера Михаила Галустяна, визажистки Лилии Киосе. Комментарий эксперта приводит «КП».

Речь идет о кольце с крупным бриллиантом, с которым возлюбленная артиста появилась на премьере фильма «Королек моей любви». Специалист объяснил, что ювелирное изделие изготовлено из белого золота 750-й пробы. По его мнению, оно может стоить от трех до пяти миллионов рублей в зависимости от бренда.

Ранее сообщалось, что Галустян тайно расписался с новой избранницей спустя год после развода с женой Викторией Штефанец. Собеседники издания рассказали, что пара заключила брак в конце июня.

В марте пользователи сети описали выход в свет Галустяна и Киосе фразой «член выключает мозг».

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