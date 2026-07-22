Раскрыта стоимость помолвочного кольца новой жены Галустяна

Ювелир Бакатов: Кольцо новой жены актера Галустяна визажистки Киосе стоит 5 млн рублей

Ювелир Григорий Бакатов раскрыл стоимость помолвочного кольца новой жены юмориста и актера Михаила Галустяна, визажистки Лилии Киосе. Комментарий эксперта приводит «КП».

Речь идет о кольце с крупным бриллиантом, с которым возлюбленная артиста появилась на премьере фильма «Королек моей любви». Специалист объяснил, что ювелирное изделие изготовлено из белого золота 750-й пробы. По его мнению, оно может стоить от трех до пяти миллионов рублей в зависимости от бренда.

Ранее сообщалось, что Галустян тайно расписался с новой избранницей спустя год после развода с женой Викторией Штефанец. Собеседники издания рассказали, что пара заключила брак в конце июня.

В марте пользователи сети описали выход в свет Галустяна и Киосе фразой «член выключает мозг».