19:39, 27 марта 2026

Выход в свет Галустяна с новой возлюбленной описали фразой «член выключает мозг»

Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Выход в свет актера, юмориста и телеведущего Михаила Галустяна с новой возлюбленной — художницей по гриму Лилией Киосе — описали в сети фразой «член выключает мозг». Пост появился на странице портала Super в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

46-летний артист посетил с 35-летней избранницей премьеру фильма «Королек моей любви», в котором исполнил главную роль. Они предстали перед камерой в парных черных нарядах с золотистой отделкой в индийском стиле. Девушка также надела традиционное индийское украшение для носа с идущей к уху цепочкой под названием натх.

Зрители высказались о кадрах в комментариях. «Ну точно по любви», «Все мужики к 50 глупеют или через одного?», «Зашла почитать, как член выключает мозг после 40 [лет]», «Как же это отвратительно», «Жалко выглядят эти мужчины, которые пытаются обмануть свои биологические часы», «У мужиков тоже есть климакс, просто они этого не признают», «Модно, что ли, стало разводиться старым пердунам и жениться на молодых?» — заявили юзеры.

Указывается, что Галустян начал ухаживать за девушкой спустя почти два года после расставания с женой.

В феврале артист рассказал о личной жизни после развода. Телеведущий заявил, что его сердце занято, но при этом не раскрыл имя новой возлюбленной.

О разводе Галустяна с Викторией Штефанец сообщалось в апреле 2025 года. По словам юмориста, он и его бывшая супруга остались в хороших отношениях. Поженились они в 2007 году. У пары две дочери — Эстелла и Элина.

