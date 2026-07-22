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17:11, 22 июля 2026Путешествия

Российским туристам в Турции сделали важное предупреждение

Российским туристам посоветовали не выходить на улицу днем в Турции из-за рекордной жары
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: saiko3p / Shutterstock / Fotodom

Российским туристам в Турции сделали важное предупреждение о рекордной жаре и посоветовали не выходить на улицу днем. Рекомендациями с РИА Новости поделилась турецкий терапевт Дилек Шенгюль.

Россиян предупредили о том, что в ряде регионов температура может достигать 50 градусов. Аномалию объяснили пришедшей из Греции волной жары. «В первую очередь туристам и людям из групп риска следует не выходить на улицу с 11:00 до 16:00», — подчеркнула эксперт.

Шенгюль напомнила, что длительное пребывание под прямыми солнечными лучами в дневное время может привести к тепловому удару, обезвоживанию и обострению хронических заболеваний. Она также призвала туристов потреблять больше жидкости, носить легкую одежду светлых тонов и надевать головные уборы.

Россиянка получила солнечный удар в Испании и не выжила. Уточнялось, что с начала летнего сезона аномальная жара в стране Европы унесла жизни не менее 900 человек.

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