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15:50, 9 июля 2026Путешествия

Россиянка получила солнечный удар в Испании и не выжила

Shot: Россиянка не выжила из-за солнечного удара в Европе
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Jose HERNANDEZ Camera 51 / Shutterstock / Fotodom

Живущая в Европе россиянка получила солнечный удар и не выжила. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, трагедия с 59-летней гражданкой России произошла в Севилье, где она проживала с 2014 года. Женщина долгое время находилась под воздействием прямых солнечных лучей. На данный момент температура воздуха в этой испанской провинции достигла 36 градусов.

Уточняется, что смерть россиянки стала четвертым подобным случаем в Андалусии за неделю. С началом летнего сезона аномальная жара в Испании унесла жизни не менее 900 человек.

Ранее спасенная из рабства в Мьянме россиянка рассказала о побоях и местной «тюрьме». По словам пострадавшей, она попала в кол-центр в конце апреля и отказалась выполнять требование владельцев совершать звонки.

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