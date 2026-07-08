Спасенная из рабства в Мьянме россиянка рассказала о побоях и местной «тюрьме»

Россиянку избивали в рабстве в кол-центре в Мьянме

Россиянка Анна Л., которую спасли из рабства в мошенническом кол-центре в Мьянме, рассказала о побоях и местной «тюрьме». Об этом она сообщила в беседе с ТАСС.

По словам пострадавшей, она попала в кол-центр в конце апреля и отказалась выполнять требование владельцев совершать звонки. За время пребывания там ее избили два раза. После одного из инцидентов женщина несколько дней не слышала одним ухом. Кроме того, все ее тело было в синяках.

Затем не подчинившуюся россиянку отвели в «тюрьму» — старый туалет со стулом. Там ее приковали наручниками, россиянка просидела на стуле 15 часов, слушая, как за стенкой мучат электрошокером подвешенных за руки китайцев.

Анна вспомнила, что кол-центр «Тай Чанг» расположен во множестве зданий, а внутри действует строгая иерархия. «Спасибо еще моей подруге из России, она живет во Вьетнаме. Она забила тревогу и написала в посольство России в Мьянме, и они уже начали работать, то есть меня буквально вытащили за пять дней», — добавила она.

Ранее соотечественницу заманили в скам-центр Мьянмы через Telegram-канал. Ее удалось спасти и вернуть в Россию.