Россиянка рассказала об освобождении из рабства в Мьянме

Россиянка поделилась подробностями своего освобождения из скам-центра в Мьянме

Россиянка рассказала об освобождении из скам-центра в Мьянме, куда ее заманили через Telegram-канал. Подробностями она поделилась в беседе с РИА Новости.

По ее словам, она едва не попала в рабство после отклика на вакансию в Таиланде в Telegram-канале. Известно, что это популярная мошенническая схема по заманиванию иностранцев в мошеннические центры стран Азии. Освобожденная россиянка пояснила, что уже работала в регионе, из-за чего не заподозрила обман.

«В одном из Telegram-каналов я увидела вакансию в Таиланде. Изначально позиция называлась HR в агентстве при логистической компании, но позднее выяснилось, что речь идет о работе переводчиком», — рассказала она. Соотечественница вспоминает, что с ней провели собеседование по видеосвязи, показали офис, однако позже предупредили, что работать нужно будет не в Таиланде, а в Мьянме.

Затем россиянка прилетела в город Янгон. Через три часа после заселения в гостиницу ее попросили подъехать на место работы. Там ее посадили в машину и везли около 14 часов до повстанческого поселения. За это время сменилось около десяти автомобилей. «Нас сопровождали вооруженные люди. Мы также останавливались на каких-то военных пунктах. Я видела танки, БТР, снайперские винтовки. Все вокруг были вооружены, и тогда я поняла, что происходит что-то странное», — делится пострадавшая. По ее словам, после приезда в поселение в нормальный отель она уже не вернулась.

Как отмечает россиянка, своим спасением она обязана сотрудникам МВД России и посольству РФ в Мьянме, которым она передала свое местонахождение.

Ранее сообщалось, что россиянку вызволили из скам-центра в Мьянме. Изначально ее обещали устроить переводчиком в азиатскую компанию, для этого соотечественница на время оставила работу дизайнером в Москве.