16:49, 24 апреля 2026

Россиянка отправилась в Мьянму и стала рабыней скам-центра

Россиянка стала рабыней скам-центра в Мьянме вместо переводчицы
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Shwe Paw Mya Tin / Reuters

Россиянка из Москвы отправилась в Мьянму и стала рабыней скам-центра вместо переводчицы. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Известно, что 30-летняя Яна (имя изменено) работала дизайнером перед тем, как согласиться на работу переводчицей в крупной азиатской компании — москвичка мечтала накопить на создание собственной студии. Уточняется, что ей пообещали платить 10 тысяч долларов в месяц (около 758 тысяч рублей). По прилете в страну Азии у россиянки отобрали документы и с помощью угроз и пыток принудили к работе в скам-центре. Близкие подняли тревогу лишь спустя несколько недель ее молчания.

Материалы по теме:
«Ее сильно избили и раздели» Россиянок заманивают в азиатские скам-центры и удерживают там силой. Как устроен этот бизнес?
«Ее сильно избили и раздели»Россиянок заманивают в азиатские скам-центры и удерживают там силой. Как устроен этот бизнес?
2 ноября 2025
Покалеченную в Дубае украинскую модель обвинили в клевете. В суд обратились участники вечеринки, после которой ее нашли на обочине
Покалеченную в Дубае украинскую модель обвинили в клевете. В суд обратились участники вечеринки, после которой ее нашли на обочине
1 сентября 2025

Для вызволения соотечественницы представитель МВД России в Таиланде сотрудничал с Единым координационным центром поддержки россиян за рубежом, МИД России и военными Мьянмы. Именно благодаря спецоперации на границе страны Яну удалось спасти. В настоящее время она ожидает готовности документов для возвращения на родину в центре временного содержания иностранцев.

Ранее стало известно, что российская модель попала в рабство в Мьянме. Россиянке обещали трудоустройство в Таиланде, но в итоге забрали документы и сделали заложницей в скам-центре.

    Последние новости

    Самопровозглашенное государство признали террористическим в России

    В Кремле рассказали об отношении к Жириновскому

    Набиуллина пообещала не навязывать цифровой рубль

    Новая ускоренная система въезда в Европу привела к хаосу в аэропортах

    США предложили Ирану выбор

    Этническая группировка поставляла людей на СВО

    Подросток напал на футболиста с отверткой ради пиццы

    Российская синхронистка-чемпионка объявила о переходе в бобслей

    Спрятанные в сундуке тела привели к россиянину

    Выпуск Т-90 в Индии назвали проблемой для России

    Все новости
