Россиянка отправилась в Мьянму и стала рабыней скам-центра

Россиянка стала рабыней скам-центра в Мьянме вместо переводчицы

Россиянка из Москвы отправилась в Мьянму и стала рабыней скам-центра вместо переводчицы. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Известно, что 30-летняя Яна (имя изменено) работала дизайнером перед тем, как согласиться на работу переводчицей в крупной азиатской компании — москвичка мечтала накопить на создание собственной студии. Уточняется, что ей пообещали платить 10 тысяч долларов в месяц (около 758 тысяч рублей). По прилете в страну Азии у россиянки отобрали документы и с помощью угроз и пыток принудили к работе в скам-центре. Близкие подняли тревогу лишь спустя несколько недель ее молчания.

Для вызволения соотечественницы представитель МВД России в Таиланде сотрудничал с Единым координационным центром поддержки россиян за рубежом, МИД России и военными Мьянмы. Именно благодаря спецоперации на границе страны Яну удалось спасти. В настоящее время она ожидает готовности документов для возвращения на родину в центре временного содержания иностранцев.

