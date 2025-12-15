Российскую модель похитили и сделали рабыней в Мьянме

Mash: Модель из Сибири попала в рабство в скам-центре Мьянмы

Российская модель попалась на уловку с работой в Таиланде и оказалась в рабстве в Мьянме. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, девушка из Сибири отправилась на заработки в азиатскую страну, где ее похитили и вывезли в город Янгон. У гражданки РФ забрали документы, затем ее сделали рабыней в скам-центре вместе с другими пленниками — всего преступники удерживают силой около 200 человек. Тех, кто отказывается работать, пытают электрошокерами.

На данный момент центр, специализирующийся на продаже человеческих органов, оказался под угрозой обстрела из-за военного конфликта между боевиками и солдатами на границе двух стран. Рабовладельцы вывезли пленников в джунгли.

По данным правозащитника Ивана Мельникова, за свободу гражданки РФ бандиты потребовали 10 тысяч долларов (792 тысячи рублей), выплатить которые она не может. Дипломатов России в Мьянме и Таиланде уведомили о похищении.

Ранее туристку из Белоруссии похитили в Таиланде, сделали рабыней и продали на органы. Также в Мьянме нашли проданную в рабство россиянку.