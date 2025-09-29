Путешествия
17:14, 29 сентября 2025

В стране Азии нашли проданную в рабство россиянку

ТАСС: В Мьянме нашли проданную в рабство россиянку
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Soe Zeya Tun / Reuters

В Мьянме нашли проданную в рабство россиянку, готовятся документы для ее возвращения на родину. Об этом ТАСС сообщили в консульском отделе посольства России в стране Азии.

Уточняется, что посольство России в Мьянме совместно с профильными органами страны предприняло шаги по установлению места нахождения российской гражданки и ее передачи в региональный полицейский миграционный центр. Также в диппредставительстве добавили, что власти азиатского государства полностью содействуют российской стороне в урегулировании ситуации.

Ранее неизвестные похитили россиянку в Таиланде и продали в рабство в Мьянму. Девушка из Читы нашла объявление о работе моделью в Бангкоке и решила отправиться на заработки на известный курорт. По приезду ее обманным путем вывезли в лагерь на границе, где людей заставляют работать по 16 часов в качестве мошенников.

