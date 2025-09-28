Путешествия
Российскую туристку похитили на известном курорте и продали в рабство

Mash: Российскую туристку похитили в Таиланде и продали в рабство
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: AP

Российскую туристку похитили в Таиланде и продали в рабство в Мьянму. Об этом пишет Mash.

Россиянка приехала в Бангкок из Читы. По данным канала, она нашла объявление о работе моделью на известном курорте в одном из Telegram-каналов. Однако по приезде ее могли увезти в специальный лагерь на границе с Мьянмой, где людей якобы заставляют работать по 16 часов — в частности, заниматься мошенничеством и вымогать деньги.

Как рассказала знакомая россиянки, тех, кто не слушается, бьют плетью и грозят продать на органы. С ее слов, похитители запросили 15 тысяч долларов за то, чтобы освободить девушку, однако после выкупа она может столкнуться с проблемами с миграционной службой из-за нахождения в стране более 60 дней без визы.

Канал утверждает, что на данный момент россиянка продолжает находиться в рабстве, на связь она больше не выходила.

Ранее сообщалось, что восемь жителей Тайваня соблазнились легкими деньгами от возможных заработков на высокооплачиваемой работе и согласились на бесплатное путешествие. Однако во время тура в Бангкоке у них забрали паспорта и телефоны, затем группу отправили в рабство в Мьянму.

    Все новости