Туристы соблазнились легкими деньгами во время тура в Таиланде и оказались в рабстве

Bcbay.com: Восемь туристов оказались в рабстве после тура в Таиланде

Туристы отправились в Таиланд на заработки, но оказались в рабстве. Об этом сообщает азиатское издание Bcbay.com.

Инцидент произошел в октябре 2024 года, но подробности стали известны только сейчас. Выяснилось, что восемь жителей Тайваня соблазнились легкими деньгами от возможных заработков на высокооплачиваемой работе и согласились на бесплатное путешествие. Однако во время тура в Бангкоке у них забрали паспорта и телефоны, затем группу отправили в Мьянму.

Троим женщинам в возрасте от 50 до 60 лет, которые не умели пользоваться телекоммуникационными устройствами, удалось спастись — они согласились заплатить за свои жизни выкуп в размере 300 тысяч новотайваньских долларов (793 тысячи рублей). Одна из туристок по фамилии Шен сообщила, что бандиты держали заложников в плену около трех месяцев и кормили раз в день белым рисом.

«Один мужчина украл мобильный телефон, чтобы позвонить своей девушке и попросить помощи, но был схвачен бандитами и заперт в подвале, где его жестоко избили», — рассказала Шен местным СМИ. Освобожденная женщина также сообщила, что пятерых молодых людей быстро перевезли в другое место, их судьба неизвестна.

По сообщению Khaosod English, 4 июня Тайбэйское экономическое и культурное бюро (TECO) опубликовало заявление, в котором опровергло сообщения о похищении тайваньских граждан для нелегальной работы. Представители TECO подчеркнули, что злоумышленники могут использовать Таиланд в качестве транзитного пункта для отправки в другие страны Юго-Восточной Азии, такие как Мьянма, Лаос или Камбоджа, — там людей заставляют бесплатно работать в мошеннических колл-центрах.

Ранее сообщалось, что весной 2025 года в европейских аэропортах произошел ряд арестов молодых туристов, которые согласились на контрабанду марихуаны из Таиланда. Так, безработная мать четверых детей привезла в Испанию 34 килограмма каннабиса, а бывшую бортпроводницу задержали в аэропорту Шри-Ланки с 46 килограммами растительного наркотика.

