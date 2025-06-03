В европейском аэропорту задержали OnlyFans модель с набитым марихуаной багажом

The Sun: Мать четверых детей задержали в аэропорту Испании с марихуаной

Британскую OnlyFans модель задержали в европейском аэропорту с набитым марихуаной багажом. Об этом сообщает издание The Sun, ссылаясь на обвинительное заключение правоохранительных органов Испании.

По данным источника, безработная мать четверых детей, 36-летняя Клара Уилсон прилетела из Катара рейсом Qatar Airways в аэропорт Барселоны 20 января. В ее чемоданах сотрудники таможенной службы обнаружили 34 килограмма наркотика растительного происхождения.

Эксперты подтвердили, что туристка привезла в багаже каннабис, стоимость которого оценили в 200 тысяч фунтов стерлингов (21,2 миллиона рублей). Полиция предположила, что контрабандистка заключила сделку с тайскими бандами и на самом деле везла марихуану из Таиланда в Великобританию через другие страны. Путешественницу поместили в тюрьму, где она находится до сих пор.

Источники The Sun сообщают, что суд над Кларой Уилсон может состояться в конце этого года. Если обвинительный приговор вступит в силу, то ей грозит до четырех лет тюрьмы и штраф в размере 750 тысяч фунтов стерлингов (79,7 миллиона рублей).

Ранее бывшая бортпроводница из Великобритании привезла в Шри-Ланку 46 килограммов марихуаны из Таиланда. Сотрудники таможни сообщили, что данная партия контрабанды оказалась самой большой с момента открытия в аэропорту международного сообщения.