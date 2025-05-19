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18:16, 19 мая 2025Путешествия

Экс-стюардесса ушла в наркоторговлю и попалась с марихуаной на 161 миллион рублей

Daily Mail: Бывшая бортпроводница привезла 46 килограммов наркотиков в Шри-Ланку
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: @charlottemaylee

Бывшая бортпроводница из Великобритании ушла в наркоторговлю и попалась с марихуаной в аэропорту Шри-Ланки. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным источника, 21-летняя Шарлотта Мэй Ли привезла из Таиланда 46 килограммов марихуаны на рейсе SriLankan Airlines. Общая стоимость запрещенных веществ составляла 1,5 миллиона фунтов стерлингов (161,5 миллиона рублей).

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Экс-стюардесса аккуратно упаковала наркотики в два больших чемодана. Уточняется, что эта контрабанда оказалась самой большой партией наркотиков, которую обнаружили сотрудники таможенного отдела аэропорта после открытия международного сообщения.

В результате новоиспеченного наркокурьера заключили под стражу. Известно, что ранее британка работала бортпроводником в авиакомпании TUI.

Ранее турист из Монголии оказался под угрозой многомиллионного штрафа в России. В ходе личного досмотра в аэропорту под его одеждой на спине инспекторы обнаружили черный пакет с купюрами на 6,2 миллиона рублей.

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