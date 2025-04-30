Иностранец оказался под угрозой тюрьмы в России из-за дорогих подарков друзьям

ФТС: Иностранец оказался под угрозой тюрьмы в России из-за украшений в карманах

Иностранец привез из Турции в Россию украшения на 14 миллионов рублей и оказался под угрозой тюрьмы. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС).

Инспектор остановил мужчину для выборочного контроля на «зеленом» коридоре в московском аэропорту Шереметьево. С помощью металлодетектора в карманах его брюк нашли 15 ювелирных изделий.

Это были кольца, серьги и браслеты торговых марок Cartier, Graff, Messika, Chopard. Также в сумке иностранца лежали сертификаты на украшения Chopard. Мужчина объяснил, что привез дорогие подарки друзьям и коллегам.

При этом экспертиза установила, что украшения являются подлинными и выполнены из золота 750 пробы со вставками из бриллиантов, аметиста, малахита. На нарушителя завели уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров. Ему грозит до пяти лет лишения свободы или штраф до миллиона рублей.

Ранее россиянка попыталась вывезти в Венгрию монеты времен Российской империи. Она призналась, что ценности достались ей по наследству.