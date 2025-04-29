Россиянка попыталась вывезти в Европу монеты времен Российской империи

ФТС: Россиянка попыталась вывезти в Венгрию монеты 1901-1903 годов изготовления

Россиянка попыталась вывезти в Венгрию монеты времен Российской империи и попалась на таможне в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

В ручной клади пассажирки, которая собиралась лететь в европейскую страну, нашли три монеты 1901-1903 годов номиналом пять и десять рублей, изготовленные на Санкт-Петербургском монетном дворе. По данным ФТС, изделия представляют собой культурную ценность.

Женщина призналась таможенникам, что ценности достались ей по наследству. Она взяла их с собой в поездку для сохранности и не знала правил декларирования.

Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении россиянки уголовного дела по статье о контрабанде культурных ценностей. Наказание за такое преступление — до пяти лет лишения свободы или штраф до одного миллиона рублей.

Ранее иностранец, прилетевший из Узбекистана, привез в Россию 30 тысяч долларов (около 2,4 миллиона рублей) наличными и оказался под угрозой тюремного заключения.