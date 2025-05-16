Китайский турист оказался под угрозой тюрьмы в России из-за часов

ФТС: Турист из Китая спрятал в штанах часы за 3,5 млн рублей

Китайский турист на въезде в Россию спрятал золотые часы от сотрудников таможни и оказался под угрозой тюрьмы. Об этом сообщает Telegram-канал Федеральной таможенной службы России (ФТС).

По данным источника, таможенники в аэропорту Шереметьево остановили пассажира из Китая на «зеленом» коридоре для выборочного контроля. В ходе проверки выяснилось, что мужчина пытался спрятать в штанах незадекларированные часы швейцарского бренда Hublot стоимостью 3,5 миллиона рублей, изготовленные из золота 750 пробы.

Сумма неуплаченных таможенных платежей составила 768 тысяч рублей. На иностранца возбудили уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров. Теперь ему грозит штраф до миллиона рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее 33-летний пассажир спрятал под одеждой шесть камней на 41 миллион и попался в российском аэропорту. Бриллианты мужчина приобрел на международной выставке, чтобы продать в России.