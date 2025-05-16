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12:02, 16 мая 2025Путешествия

Китайский турист оказался под угрозой тюрьмы в России из-за часов

ФТС: Турист из Китая спрятал в штанах часы за 3,5 млн рублей
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Telegram-канал ФТС

Китайский турист на въезде в Россию спрятал золотые часы от сотрудников таможни и оказался под угрозой тюрьмы. Об этом сообщает Telegram-канал Федеральной таможенной службы России (ФТС).

По данным источника, таможенники в аэропорту Шереметьево остановили пассажира из Китая на «зеленом» коридоре для выборочного контроля. В ходе проверки выяснилось, что мужчина пытался спрятать в штанах незадекларированные часы швейцарского бренда Hublot стоимостью 3,5 миллиона рублей, изготовленные из золота 750 пробы.

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