Мужчина спрятал под одеждой шесть камней на 41 миллион и попался в российском аэропорту

Мужчина пытался провезти в Махачкалу бриллианты на 41 миллион рублей и попался

Пассажир попытался тайно провезти из ОАЭ шесть бриллиантов на десятки миллионов рублей и попался. Об этом пишет Mash Gor.

Инцидент произошел в аэропорту Махачкалы. 33-летний мужчина спрятал под одеждой драгоценности на 41 миллион рублей, которые ранее приобрел на международной выставке, чтобы продать в России.

«Экспертиза установила, что ювелирка весом от одного до 7,03 карата относится к стратегически важным ресурсам», — пишет источник. В результате камни изъяли, а нарушителю грозит до пяти лет тюрьмы или штраф до миллиона рублей.

Ранее другой пассажир решил вывезти из России в Турцию золото на 3,8 миллиона рублей и попался в аэропорту. 26-летний россиянин, вылетающий из Грозного в Стамбул, заметно нервничал, чем и привлек внимание сотрудников таможни.