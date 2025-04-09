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14:35, 9 апреля 2025Путешествия

Мужчина спрятал под одеждой шесть камней на 41 миллион и попался в российском аэропорту

Мужчина пытался провезти в Махачкалу бриллианты на 41 миллион рублей и попался
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Telegram-канал ФТС России | ProТаможню

Пассажир попытался тайно провезти из ОАЭ шесть бриллиантов на десятки миллионов рублей и попался. Об этом пишет Mash Gor.

Инцидент произошел в аэропорту Махачкалы. 33-летний мужчина спрятал под одеждой драгоценности на 41 миллион рублей, которые ранее приобрел на международной выставке, чтобы продать в России.

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«Экспертиза установила, что ювелирка весом от одного до 7,03 карата относится к стратегически важным ресурсам», — пишет источник. В результате камни изъяли, а нарушителю грозит до пяти лет тюрьмы или штраф до миллиона рублей.

Ранее другой пассажир решил вывезти из России в Турцию золото на 3,8 миллиона рублей и попался в аэропорту. 26-летний россиянин, вылетающий из Грозного в Стамбул, заметно нервничал, чем и привлек внимание сотрудников таможни.

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