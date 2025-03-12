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13:50, 12 марта 2025Путешествия

Мужчина попытался тайно вывезти из России золото на миллионы рублей и попался в аэропорту

ФТС: Россиянин пытался вывезти в Стамбул золото на миллионы рублей и попался
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Мужчина попытался тайно вывезти из России в Турцию золото на 3,8 миллиона рублей и попался в аэропорту. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Инцидент произошел с 26-летним россиянином, вылетающим из Грозного в Стамбул. Молодой человек заметно нервничал, чем и привлек внимание сотрудников таможни.

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В ходе досмотра сотрудники авиагавани обнаружили у пассажира состоящие из крупных звеньев цепь и браслет желтого цвета, которые он прятал под кофтой. «Экспертиза установила, что товары изготовлены из золота 999 пробы весом 245 граммов», — говорится в сообщении.

В результате в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров). Теперь ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет либо штраф до миллиона рублей.

Ранее пара россиян, желавшая попасть в Таиланд, нарвалась на уголовное дело из-за любви к черной икре. Таможенники в аэропорту Хабаровска задержали мужчину и женщину, собиравшихся лететь в Бангкок. Они попытались вывезти из России два пластиковых контейнера с веществом черно-зеленого цвета, похожего на икру осетровых видов рыб.

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