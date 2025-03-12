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10:40, 12 марта 2025Путешествия

Желавшие попасть в Таиланд россияне нарвались на уголовное дело из-за любви к черной икре

Россиян задержали на таможне при попытке вывезти из страны более килограмма икры
Алина Черненко

Фото: Freepik

Пара россиян, желавшая попасть в Таиланд, нарвалась на уголовное дело из-за любви к черной икре. Об этом сообщается на сайте Дальневосточного таможенного управления.

По данным источника, таможенники в аэропорту Хабаровска задержали мужчину и женщину 1979 и 1969 года рождения, собиравшихся лететь в Бангкок. Они попытались вывезти из России два пластиковых контейнера с веществом черно-зеленого цвета, похожего на икру осетровых видов рыб, весом более килограмма. Маркировка на них отсутствовала.

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Экспертиза подтвердила, что в контейнерах была икра особо ценного вида осетровых рыб — калуги, находящегося под угрозой исчезновения. Вывозить такой товар из страны разрешается в количестве не более 250 граммов на человека в специально маркированной заводской упаковке. Хабаровская таможня возбудила уголовные дела по факту контрабанды водных биоресурсов.

Ранее еще один российский турист привез из Таиланда редкий коралл в багаже и стал фигурантом административного дела. Экспертиза установила, что морской сувенир подпадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

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