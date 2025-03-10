Россиянин стал фигурантом дела из-за сувенира из Таиланда в багаже

ФТС: Россиянин привез из Таиланда редкий коралл и стал фигурантом дела

Россиянин привез из Таиланда редкий коралл в багаже и стал фигурантом административного дела. Об этом сообщило Сибирское таможенное управление Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

34-летний житель Томска прилетел в Новосибирск из Бангкока и был задержан на «зеленом» коридоре. В дорожной сумке пассажира с помощью интроскопа обнаружили коралл весом 450 граммов.

Экспертиза установила, что морской сувенир относится к отряду голубых кораллов (Helioporacea). Предмет подпадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

Новосибирская таможня составила в отношении туриста административные протоколы о недекларировании товаров и несоблюдении установленных запретов и ограничений.

Ранее иностранец попытался тайно вывезти из России почти 10,5 тысячи ювелирных изделий. Он хотел улететь с ними в Ереван для дальнейшей реализации.