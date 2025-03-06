Иностранец попытался тайно вывезти из России больше 10 тысяч ювелирных изделий и попался

Иностранец пытался вывезти из Москвы украшения на два миллиона рублей и попался

Иностранец попытался тайно вывезти из России почти 10,5 тысячи ювелирных изделий и попался в аэропорту. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Незадекларированные серебряные украшения на два миллиона рублей обнаружили в багаже 50-летнего мужчины сотрудники московского Шереметьево. По данным ведомства, он планировал улететь с ними в Ереван для дальнейшей реализации.

«B трех чемоданах авиапассажира инспекторы с помощью рентген-машины обнаружили 273 упаковки с 10 474 ювелирными изделиями, — говорится в сообщении. — Экспертиза установила, что все они изготовлены из серебра 925 пробы».

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 («Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов») УК РФ. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы либо штраф до миллиона рублей.

Ранее пассажирка из Дубая привезла в Россию украшения на пять миллионов рублей и оказалась под угрозой тюрьмы. Женщину остановили при прохождении «зеленого» коридора в столичном аэропорту Домодедово.