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13:05, 12 мая 2025Путешествия

Турист спрятал наличные на спине и оказался под угрозой многомиллионного штрафа

ФТС: Турист оказался под угрозой штрафа в России из-за наличных под одеждой
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Турист спрятал наличные деньги под одеждой и оказался под угрозой многомиллионного штрафа в России. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) в Telegram-канале.

Сотрудники ведомства поймали 54-летнего мужчину из Монголии на пункте пропуска Хандагайты. Нарушитель заметно нервничал, а на устном допросе заявил, что ему нечего декларировать.

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При этом в ходе личного досмотра под его одеждой на спине инспекторы обнаружили черный пакет с купюрами на общую сумму 6,2 миллиона рублей.

В ФТС отметили, что наличные на сумму, превышающую в 10 тысяч долларов в эквиваленте, подлежат письменному декларированию. В итоге на туриста завели уголовное дело о контрабанде, ему грозит штраф в размере от десятикратной до пятнадцатикратной суммы наличных либо до четырех лет ограничения свободы.

Ранее другой иностранец оказался под угрозой тюрьмы в России из-за дорогих подарков друзьям. Он привез в страну украшения Cartier и Chopard.

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