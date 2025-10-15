Путешествия
Туристку из Белоруссии похитили в Таиланде, сделали рабыней и продали на органы

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Sombat Muycheen / Shutterstock / Fotodom

Приехавшая в Таиланд жительница Белоруссии попала в рабство и не выжила. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, связь с девушкой пропала 4 октября. Туристка отправилась в азиатскую страну, чтобы устроиться на работу. Однако в Бангкоке ее похитили, вывезли в Мьянму и сделали рабыней.

За выкуп путешественницы мошенники потребовали у ее родственников 500 тысяч долларов (39,5 миллиона рублей). Через несколько дней им сообщили, что девушку продали на органы, а ее тело сожгли. На данный момент семья белоруски ведет переговоры с преступниками, чтобы вернуть ее прах на родину.

Ранее в Мьянме нашли проданную в рабство россиянку. Девушка из Читы прочитала объявление о работе моделью в Бангкоке и решила отправиться на заработки на известный курорт.

