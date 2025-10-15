Путешествия
17:09, 15 октября 2025Путешествия

Участницу шоу «Голос» из Белоруссии сделали рабыней, а затем убили и продали на органы. Ее родственникам предлагали купить тело

В Таиланде туристку из Белоруссии похитили и продали на органы в Мьянме
Александра Степашкина
Александра Степашкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Lauren DeCicca / Getty Images

Жительница Белоруссии приехала в Таиланд на заработки, но была похищена, а вместо обещанной карьеры модели она попала в рабство. 26-летняя Вера родом из Минска, была участницей шоу «Голос».

Изначально она получила предложение по работе моделью в Бангкоке. Но оказалась в трудовом рабстве в скам-центре в Мьянме. В ее обязанности входил флирт с мужчинами на онлайн-платформах и «раскручивание» их на деньги, чтобы переводить средства мошенникам.

флаг Мьянмы

флаг Мьянмы

Фото: Creative Photo Corner / Shutterstock / Fotodom  

Родственникам белоруски предлагали выкупить ее тело почти за 500 тысяч долларов

На связь белоруска перестала выходить 4 октября. По информации Mash, с ней расправились, поскольку она не принесла достаточно денег владельцам как «модель». Ее продали на органы и, как сообщили родственникам мошенники, после сожгли.

Сперва злоумышленники предлагали родственникам девушки выкупить ее тело за 500 тысяч долларов (39,5 миллиона рублей). Но через несколько дней сообщили о кремации. Теперь родные белоруски пытаются договориться о возвращении ее праха на родину.

Попавшим в рабство в Мьянме людям посоветовали подать сигнал

Завконсульским отделом посольства РФ в Таиланде Илья Ильин сообщил, что важно как-то проявиться, дать знать о себе и о том, что тебя нужно спасать, то есть подать из кол-центра какой-то сигнал, потому что доступа туда никому нет.

По словам Ильина, чаще всего с заявлением в посольство приходят родственники людей, которых насильно удерживают в кол-центре, если последние смогли дозвониться и рассказать о своем положении. Личные мобильные телефоны у пленников забирают, но некоторым из них удалось дозвониться по телефону до кого-то из сотрудников кол-центра и в итоге оказаться на свободе.

В 2025 году из рабского кол-центра удалось освободить четырех россиян, отмечает посольство России в Таиланде.

