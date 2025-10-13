Мир
08:47, 13 октября 2025Мир

Попавшим в рабство в Мьянме россиянам дали совет

Консул Ильин дал совет подать сигнал, если россияне попали в рабство в Мьянме
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Россиянам, которые оказались в рабстве нелегальном кол-центре в Мьянме, дали совет. Надо подать сигнал, что такое случилось, рассказал в разговоре с РИА Новости завконсульским отделом посольства РФ в Таиланде Илья Ильин.

«Необходимо как-то проявиться, как-то дать знать о себе, сообщить о том, что тебя нужно спасать, то есть подать из кол-центра какой-то сигнал, потому что доступа туда никому нет», — объяснил консул.

По словам Ильина, чаще всего с заявлением в посольство приходят родственники россиян, которых насильно удерживают в кол-центре, если последние смогли дозвониться и рассказать о своем положении.

Личные мобильные телефоны у пленников забирают, но некоторым из них удалось дозвониться по телефону кого-то из сотрудников кол-центра и в итоге оказаться на свободе.

Ранее сообщалось, что россияне, которые хотят заработать в Таиланде, рискуют оказаться в рабстве в Мьянме. Их обманом завлекают в кол-центры, забирают документа и заставляют заниматься мошенничеством.

