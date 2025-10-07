Мир
05:50, 7 октября 2025Мир

Туристы из России попали в рабство за границей и стали мошенниками

Юрист Фоминых: Россияне попадают в рабство в Мьянме и становятся мошенниками
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: PxHere

Россияне, которые хотят заработать в Таиланде, рискуют оказаться в рабстве в Мьянме. Об этом туристов предупредила юрист и переводчик Елена Фоминых в разговоре с RT.

По ее словам, она не единожды сталкивалась с просьбами о помощи от русскоязычных людей, которых обманом завлекли в кол-центры на границе Мьянмы и заставили заниматься мошенничеством.

«Почти все мои клиенты рассказывали, что им предложили заманчивую вакансию в Таиланде. Берут практически всех, кто знает английский. Зарплата — пять тысяч долларов. На это люди и ведутся», — пояснила специалист.

Приехавших в Таиланд иностранцев на специальных автобусах везут якобы к офисам, но дорога занимает порядка 12 часов. Машины останавливаются у реки, там кандидатов переправляют на лодках в другую страну.

«Эта территория находится в буферной зоне на границе Мьянмы, она под влиянием военных, поэтому ее по факту даже не контролируют центральные власти страны. Этим осложняется спасение людей», — подчеркнула Фоминых.

У прибывших забирают документы и личные телефоны, взамен дают рабочие, с которых предлагают обзванивать и обманывать людей.

Ранее детектив Оганес Бабаджанян раскрыл схему похищения россиянок в Таиланде ради продажи в рабство в Мьянме.

