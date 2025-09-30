Раскрыта схема похищения россиянок в Таиланде ради продажи в рабство

«АиФ»: Детектив Бабаджанян раскрыл схему похищения россиянок в Таиланде

Детектив Оганес Бабаджанян раскрыл схему похищения россиянок в Таиланде ради продажи в рабство в Мьянме. Об этом он рассказал в беседе с изданием «Аргументы и Факты» («АиФ») на фоне истории с похищенной в Азии девушкой из Читы.

Уточняется, что чаще всего похитители натыкаются на своих жертв в барах. Они аккуратно узнают, приехала ли девушка одна или с компанией, которая сразу начнет ее искать при исчезновении. Если иностранка признается, что прибыла в Азию в поисках работы в моделинге, ей предлагают интересные знакомства и трудоустройство.

Затем жертву отвозят в бар на окраине, где просят для «демонстрации способностей» убедить нескольких мужчин купить коктейль. За каждого из них ей обещают заплатить. Если жертва отказывается, ей сообщают, что теперь это ее работа. Крики и попытки сбежать не помогают — за это иностранок лишь запирают в подвале на несколько суток, откуда затем увозят в Мьянму для мошеннических схем по получению денег от мужчин.

Ранее в Мьянме нашли проданную в рабство россиянку, готовятся документы для ее возвращения на родину. Девушка из Читы нашла объявление о работе моделью в Бангкоке и решила отправиться на заработки на известный курорт. По приезду ее обманным путем вывезли в лагерь на границе, где людей заставляют работать по 16 часов в качестве мошенников.