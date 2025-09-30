Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:19, 30 сентября 2025Путешествия

Раскрыта схема похищения россиянок в Таиланде ради продажи в рабство

«АиФ»: Детектив Бабаджанян раскрыл схему похищения россиянок в Таиланде
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Unsplash

Детектив Оганес Бабаджанян раскрыл схему похищения россиянок в Таиланде ради продажи в рабство в Мьянме. Об этом он рассказал в беседе с изданием «Аргументы и Факты» («АиФ») на фоне истории с похищенной в Азии девушкой из Читы.

Уточняется, что чаще всего похитители натыкаются на своих жертв в барах. Они аккуратно узнают, приехала ли девушка одна или с компанией, которая сразу начнет ее искать при исчезновении. Если иностранка признается, что прибыла в Азию в поисках работы в моделинге, ей предлагают интересные знакомства и трудоустройство.

Затем жертву отвозят в бар на окраине, где просят для «демонстрации способностей» убедить нескольких мужчин купить коктейль. За каждого из них ей обещают заплатить. Если жертва отказывается, ей сообщают, что теперь это ее работа. Крики и попытки сбежать не помогают — за это иностранок лишь запирают в подвале на несколько суток, откуда затем увозят в Мьянму для мошеннических схем по получению денег от мужчин.

Ранее в Мьянме нашли проданную в рабство россиянку, готовятся документы для ее возвращения на родину. Девушка из Читы нашла объявление о работе моделью в Бангкоке и решила отправиться на заработки на известный курорт. По приезду ее обманным путем вывезли в лагерь на границе, где людей заставляют работать по 16 часов в качестве мошенников.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на заявление о желании жителей Одессы и Николаева войти в состав России

    Шестилетний мальчик спас мать от жестокого похитителя

    Раскрыта схема похищения россиянок в Таиланде ради продажи в рабство

    Российский депутат фразой Путина «мочить в сортире» высказался о бакланах

    Известная актриса возмутилась решением режиссера отретушировать ее шею в фильме

    Новый способ заработать появился у российских блогеров

    Умер бывший главред «Огонька»

    Россияне назвали причины ошибок на работе

    Самой убыточной компанией России стал крупнейший производитель чипов

    Раскрыт мотив смертельно ранившего свою начальницу российского банкира

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости