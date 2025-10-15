Раскрыты подробности о проданной на органы в Мьянме жительнице Белоруссии

Попавшая в трудовое рабство в Мьянме белоруска была участницей шоу «Голос»

Проданная на органы в Мьянме жительница Белоруссии была участницей шоу «Голос». Подробности ее жизни раскрыл Telegram-канал Shot.

Выяснилось, что 26-летняя девушка по имени Вера родом из Минска. Поехать в Таиланд она решила, увидев предложение о работе моделью в Бангкоке. Оттуда белоруска попала в трудовое рабство в скам-центр Мьянмы. Она должна была флиртовать с мужчинами на онлайн-платформах и «раскручивать» их на деньги, чтобы переводить средства мошенникам.

Ранее стало известно, что связь с Верой пропала 4 октября. Ее родственникам сообщили, что девушку продали на органы, а ее тело сожгли.

