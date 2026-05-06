13:01, 6 мая 2026

Спасенная из рабства в Мьянме россиянка вылетела в Москву

Спасенная из колл-центра в Мьянме россиянка вылетела в Москву 6 мая
Зарина Дзагоева
Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Россиянка, спасенная из рабства в колл-центре в Мьянме вылетела в Москву из Бангкока. Об этом рассказал РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин.

Уточняется, что речь идет о женщине по имени Альфинур К., которая была в числе двух вызволенных из Мьянмы гражданок РФ. Она отправилась в российскую столицу 6 мая. Вторая россиянка по имени Наталья К. полетит домой в тот же день другим рейсом.

Ранее сообщалось, что россиянка рассказала об освобождении из скам-центра в Мьянме, куда ее заманили через Telegram-канал. Известно, что это популярная мошенническая схема по заманиванию иностранцев в мошеннические центры стран Азии.

