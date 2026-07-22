Задержанной в Москве премиум-эскортнице продлили арест

Суд продлил арест задержанной в Москве премиум-эскортнице Кристине Лекси до 28 августа

Суд продлил арест бывшей подруге рэпера Паши Техника (настоящая фамилия Ивлев) и по совместительству премиум-эскортнице Кристине Лекси. Об этом сообщает «РЕН ТВ» в своем Telegram-канале.

Она является фигуранткой дела о порнографии и обвиняется в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов группой лиц с использованием интернета. Девушка останется под стражей до 28 августа.

На заседании она свою вину полностью признала. «Сглупила», — сказала Лекси. Кроме того, она обратилась к суду с просьбой избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу, потому что в СИЗО ей тяжело.

По данным канала, настоящее имя фигурантки Тина Романова.

Кристину Лекси задержали в Москве в мае после заявления актера Виталия Гогунского, который известен по роли Кузи в сериале «Универ».