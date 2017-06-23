Сожители расправились с двумя женщинами, спрятали тела в диван и спали на нем

В столичном главке Следственного комитета рассказали, как были убиты две женщины, останки которых нашли под мостом через Москву-реку. Подробности совершенного преступления изложены на сайте главного управления ведомства по городу.

Отмечается, что в ночь на 18 июня женщины 1979 и 1986 годов рождения приехали на празднование дня рождения к знакомой. Во время застолья между ними «возникли недопонимания», в результате находившийся там же мужчина решил заступиться за свою сожительницу.

«Он нанес гостьям множественные удары имеющимися инструментами по различным частям тела. От полученных повреждений потерпевшие скончались на месте», — сказали в главке. Испугавшись и желая скрыть следы преступления, сожители спрятали тела в диван, на котором и уснули.

Проснувшись на следующий день, они расчленили тела, часть фрагментов выбросили в реку, остальные сожгли.

Останки были обнаружены 21 июня под береговым пилоном Большого Краснохолмского моста. По информации источника агентства «Москва», фрагменты лежали в сумке. Было возбуждено дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

23 июня следователи заявили, что подозреваемые — мужчина 1988 года рождения и женщина 1979 года рождения — задержаны. В ходе допроса он дал признательные показания, она созналась в содеянном частично. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте фигурантов дела.