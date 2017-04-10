В Подмосковье бывший полицейский приговорен к 18 годам за убийство трех человек

Бывший старший лейтенант московской полиции 39-летний Михаил Дроник приговорен к 18 годам колонии строгого режима за убийство семьи соседей по коммуналке. Об этом «Ленте.ру» сообщила Елена Фокина, официальный представитель Главного следственного управления СКР по Московской области.

Бывший десантник Михаил Дроник, устроившись на службу в УВД по Западному административному округу столицы на должность командира отдельного взвода охраны и конвоирования, приобрел комнату в жилой пятиэтажке на Октябрьском проспекте города Люберцы. Примерно через три месяца, 23 мая 2015 года, он в ссоре нанес несколько ударов ножом своему соседу, 43-летнему Юрию Савелову. Затем, желая скрыть преступление, зарезал вернувшихся домой его 42-летнюю жену Юлию и семилетнего сына Никиту.

Тела убитых он расчленил и попытался уничтожить, растворив в кислоте — при обыске следователи обнаружили два аквариума с химическим веществом, из которых извлекли фрагменты тел убитых.

Задержан полицейский был в той же квартире 25 мая, после того, когда он не вышел на службу, и на его розыск выехали коллеги. Вину в совершенном преступлении он признал сразу же, однако в дальнейшем отказался от своих слов. Тем не менее коллегия присяжных признала его виновным, и на основании этого вердикта был объявлен приговор.

В марте 2017 года житель Раменского зарезал жену и дочь, после чего поджег квартиру и покончил с собой.