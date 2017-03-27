Описывавшую убийства в дневнике петербургскую пенсионерку направили на лечение

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга направил на принудительное лечение 68-летнюю жительницу микрорайона Купчино Тамару Самсонову, обвиняемую в убийстве своей 79-летней знакомой. Об этом в понедельник, 27 марта, пресс-секретарь суда Дарья Лебедева сообщила РИА Новости.
«Суд сегодня огласил постановление, согласно которому Тамара Самсонова освобождается от уголовной ответственности, в отношении нее суд постановил применить принудительные меры медицинского характера», — сказала Лебедева.
Городская прокуратура Санкт-Петербурга установила, что женщина страдает хроническим психическим расстройством в форме параноидной шизофрении.
Самсонова была арестована 29 июля 2015 года. По версии следствия, ночью 23 июля 2015 года пенсионерка, находясь в квартире одного из домов по улице Димитрова, на почве личной неприязни отравила неизвестным веществом свою 79-летнюю знакомую. После этого при помощи пилы и ножа она расчленила тело отравленной, а части выбросила в ближайшем микрорайоне.
Издание «Фонтанка.ру» сообщало, что во время обыска в доме подозреваемой сотрудники правоохранительных органов обнаружили дневник, судя по записям которого Самсонова может быть причастна к десяти различным убийствам. Однако в петербургском главке Следственного комитета России заявили об отсутствии данных, которые могли бы указывать на связь пенсионерки с другими преступлениями.