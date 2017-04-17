На московской стройке найдено завернутое в ткань тело женщины

Московские следователи проводят проверку в связи с обнаружением на строительной площадке тела женщины, завернутой в ткань. Об этом говорится в сообщении столичного управления СК, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 17 апреля.

Труп был найден на Косинской улице днем 16 апреля. Предположительно, женщина умерла около шести месяцев назад. На ее теле криминалисты обнаружили следы укусов животных.

Следователи выясняют личность погибшей. Для установления причины ее смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

14 апреля сообщалось, что чемпион СССР по конному спорту Олег Оводов был обнаружен мертвым в своей квартире на юго-западе Москвы. Его нашла дочь. На теле 75-летнего спортсмена имелись повреждения мягких тканей головы. Правоохранительные органы устанавливают точную причину его смерти.