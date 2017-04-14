Четырехкратный чемпион СССР по конному спорту найден мертвым

Чемпион СССР по конному спорту Олег Оводов обнаружен мертвым в своей квартире на юго-западе Москвы. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В четверг, 13 апреля, в квартире дома на улице Херсонская дочь обнаружила тело 75-летнего Олега Оводова с повреждением мягких тканей головы», — сообщили в правоохранительных органах.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают точную причину смерти спортсмена.

Оводов четырежды становился чемпионом СССР по конкуру. С 1982 по 1992 год работал главным тренером сборной СССР по конному спорту. Был главным тренером сборной России по конкуру. В последние годы работал судьей чемпионатов, кубков России по конкуру и Спартакиад учащихся и молодежи России по конному спорту.