Адвоката убийцы Старовойтовой нашли мертвым под Петербургом

Тело 38-летнего мужчины с пулевым ранением в районе подбородка обнаружили в доме в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Погибшего нашли 10 апреля в поселке Вырица Гатчинского района, мужчина лежал на диване с пистолетом марки PODNIK чешского производства. Возле тела была обнаружена стреляная гильза.

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«Установлено, что вечером 9 апреля мужчина, в состоянии алкогольного опьянения, на автомашине марки "Лексус" при подъезде к своему дому, совершил ДТП, после чего оставил место происшествия и ушел домой», — отмечают в региональном управлении СКР.

Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, погибший — адвокат Евгений Русаков, защищавший Виталия Акишина, обвиненного в убийстве Галины Старовойтовой. По словам собеседника агентства, в качестве приоритетной следствие рассматривает версию самоубийства.

Депутат Госдумы, сопредседатель партии «Демократическая Россия» Галина Старовойтова была застрелена в Санкт-Петербурге в ноябре 1998 года. В 2005 году суд приговорил Юрия Колчина, признанного организатором убийства, к 20 годам лишения свободы. Киллер Виталий Акишин получил 23,5 года.