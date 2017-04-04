В Подмосковье тела двух мужчин обнаружили в багажнике автомобиля

Тела двух мужчин с огнестрельными ранениями найдены в багажнике автомобиля в Ленинском районе Подмосковья. Об этом во вторник, 4 апреля, представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Елена Фокина сообщила ТАСС.

«В сельском поселении Развилка Ленинского района на проезжей части в припаркованной машине были обнаружены тела двух неустановленных мужчин с огнестрельными ранениями», — сказала она.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 105 («Убийство») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, один из убитых был гражданином Армении, второй — России.

6 октября 2014 года стало известно, что крымские полицейские обнаружили труп неизвестного мужчины в багажнике автомобиля, попавшего в ДТП в Симферополе. На теле погибшего следователи нашли признаки насильственной смерти.